Rock-legende død på scenen under fejring af hans 70 år

Tirsdag 2. maj 2017 kl. 18:47Den amerikanske rockmusiker Bruce Hampton er død 70 år. Under lidt specielle omstændigheder tør det anføres, nemlig på scenen i det 4 timer lange show, som var andre musikeres fejring af hans 70 års fødselsdag for få dage siden. Han sank sammen under et ekstranummer og hastet på sygehus.Derfra måtte man imidlertid kort tid efter give den triste melding, at Bruce Hampton var død. En rock-legendes liv bragt til ende på en måde, som var ret beskrivende for karrieren siden starten i 1971.Bruce Hampton (der var født Gustav Berglund) kom til verden i Tennessee og åndede ud på scenen i Atlanta, Georgia.