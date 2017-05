Norsk milliardær vil rydde op i havets plastik ocean

Tirsdag 2. maj 2017 kl. 16:21Den norske fisker Kjell Inge Røkke (58 år), som har grundlagt et forretning-imperium og en miliardformue i olieindustrien, begynder nu at tænke på nedtrapning (pension). Han vil give nogle af sine mange penge til projekter som eksempelvis at rydde op i havets plastik ocean.Til det brug vil han bygge et skib med 60 videnskabfolk og 30 søfolk. Til en start vil skibet kunne fjerne 5 tons plastik dagligt fra havet.Der kan ventes yderligere meldinger fra milliardæren Røkke - også om andre projekter til gavn for miljø og mennesker.