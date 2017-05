Ballade mellem reddere og 3F betyder måske ny fagforening

Tirsdag 2. maj 2017 kl. 14:23Et stort antal reddere, som i dag er organiseret i fagforbundet 3F, er så utilfredse med deres organisation og den nye overenskomst, at de forsøger at danne en ny fagforening. Den har indtil videre arbejdtitlen Reddernes Fagforening og har fået støtte fra 1.200-1.700 økonomisk og moralsk.Den nye overenskomst betyder forholdsvis lavere betaling for vagter, op til 8 flere rådighed vagter end i dag - og så det allerværste: 3F lytter ikke til redderne.Der er omkring 2.000 ambulance reddere i Danmark.