Fuld kvinde på knallert bragede ind i bil i Tappernøje

Tirsdag 2. maj 2017 kl. 11:20En 46-årig kvinde havde øjensynligt kigget lidt for dybt i flasker med alkohol, da hun steg på sin knallert sent i går eftermiddag i sydsjællandske Tappernøje. I alle tilfælde bragede hun ind i en bil på Strandvejen - hvorefter hun iøvrigt ville stikke af. Men blev tilbageholdt af manden bag bilrattet.Efterfølgende blev hun anholdt for spritkørsel, promillen kendes endnu ikke, men den var et godt stykke oppe på den forbudte skala.