Bankoverskud på 1,2 milliarder kr. og farvel til 50 ansatte

Tirsdag 2. maj 2017 kl. 10:57Jyske Bank har i formiddag præsenteret regnskab for årets første 3 måneder. Det udviser et overskud på 1,2 milliarder kr. (næsten en 3-dobling i forhold til 1. kvartal 2016). Samtidig udskrives der en fyreseddel til 50 ansatte. Med begrundelsen, at banken vil indføre en "ny kundefokuseret organisation".Bankerne tror åbenbart selv på, at fine ord kan bortforklare, at det bliver stadig dyrere at være kunde (de malkes mest muligt), og at man foregiver at indrette sig efter kunderne (mens eksempelvis filialer hensynsløst nedlægges). Men man kan gentage ting så mange gange for sig selv, at man tilsidst tror, det er fakta.Aktionærerne i Jyske Bank kan se frem til 500 millioner kr. i ekstraordinært udbytte i indeværende kvartal, mens kunderne fra 1. juni må indstille sig på nye store gebyr-stigninger.