Utroligt - bag bilrattet i storby med 2,91 i alkohol promille

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 2. maj 2017 kl. 08:05En 24-årig ung mand burde slet ikke have været i stand til at sidde bag rattet i sin bil i aftes, da han blev standset i den nordjyske storby Ålborg. Med en alkohol promille på 2,91 var det helt imod det forventelige, at han kunne køre endsige holde sig oprejst. Hvilket han imidlertid kunne.Ikke mærkeligt, at politiet gjorde store øjne over den utrolige oplevelse med den unge mand, som nu skal gennem en gevaldig "kamp" i retsystemet.