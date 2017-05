Forsvundet mand fundet død

Mandag 1. maj 2017 kl. 22:19En 53-årig mand, der forsvandt for lidt over en uge siden og efterlyst i midten af sidste uge, er sent i eftermiddag fundet død. Ikke langt fra sit hjem i nordvest sjællandske Odsherred. Manden blev fundet liggende i et vandhul. Dødårsagen kendes endnu ikke, og derfor arbejder politiet på stedet.Manden boede på en ejendom beliggende for sig selv omkring 2 km fra Grevinge i natur bl.a. med vådområder.