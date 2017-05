Mand dræbt af tog har standset tog-trafikken over Fyn

Mandag 1. maj 2017 kl. 18:21Et formentlig bevidst selvmord begået af en ikke nærmere identificeret mand foran et tog ved Odense sent i eftermiddag har sammen med el-problemer standset tog-trafikken over Fyn. DSB forsøger at løse problemerne delvis med busser, men det er en "øvelse opad bakke". Der er store forsinkelser.Manden, der blev påkørt af toget, blev dræbt på stedet.