Håndboldspiller pludselig død

Mandag 1. maj 2017 kl. 17:56Der stod håndbold på en stor del af livet for Henrik Gerster, der pludselig er død 52 år. Ramt af hjertestop netop nu, hvor hans karriere skulle fortsætte i en trænergerning i den lokale håndboldklub i Odder syd for Århus. En tragisk afslutning på et rigt liv med idræt, hvor det også blev til nogle kampe i dansk landsholdtrøje.Henrik Gerster spillede bl.a. i GOG og vandt i den forbindelse DM 5 gange, 6 pokaltitler og var på håndboldbanen i hele 65 Europa Cup kampe.