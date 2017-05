Kiosk-røver i Nakskov skræmt og flygtede tomhændet

Mandag 1. maj 2017 kl. 12:29En maskeret mand formentlig i 20 års alderen forsøgte sig i weekenden som røver i en kiosk i Nakskov. Når det blev ved forsøget, skyldtes det røverens frustration over, at der pludselig dukkede en besøgende op fra kioskens baglokale. Han blev så skræmt, at han flygtede tomhændet.Tilløbet til røveriet var ellers lige efter drejebogen. Med en pistol truede røveren de ansatte. Postyret i butikken fik imidlertid den besøgende, som opholdt sig i baglokalet, til at komme ud i butikken - og så stak røveren skyndsomt af, og er ikke set siden.