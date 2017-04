Det fortsætter bare - tvangauktion-orkanen tager til i Nykøbing F

Søndag 30. april 2017 kl. 21:02Et kæmpemæssigt antal ejendomme er endt på tvangauktion over de sidste mange år i den turbulente økonomiske situation. En sand tvangauktion-orkan, der har væltet titusindvis af familier og firmaer omkuld, til ingen verdens nytte. Alle er nemlig tabere - undtagen lige advokater, ejendommæglere, bankfolk og ansatte ved retterne. Disse grupper lever nemlig fedt af andres ulykke og elendighed. Hvilket nu har stået på i 7-8 år, og intet tyder på at det stopper. Det fortsætter bare, og i retten i Nykøbing F tager elendigheden endog til. Igen i april var der en stigning i antallet af bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion. 51 i løbet af denne måned. Sidste år i april var antallet 44.Altså dårlige nyheder - og ingen gør noget. I årets første 4 måneder har antallet af auktion-bekendtgørelser været 171 overfor 157 i de første 4 måneder i fjor. Det går skidt i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner, som retten i Nykøbing F omfatter.Tvangauktionerne rammer overalt. Landejendomme, butikker, familiers huse og lejligheder, sommerhuse - som her Marielyst Strandpark 77 (billedet) på Sydfalster.