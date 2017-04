Mand fundet død på station - var kravlet ind under perron

Søndag 30. april 2017 kl. 17:02En 64-årig mand, der forsvandt og blev eftersøgt af politiet for 1 uge siden, er i dag fundet død på Valby station i København. Manden var kravlet ind under en perron, antageligt for at sove, og der er han død. Politiet mener ikke, han har været udsat for noget kriminelt, og han er heller ikke påkørt af noget tog.Det var personale på stationen, der gjorde fundet af den døde mand.