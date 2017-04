Tornado-tid igen - mange dræbte og kvæstede i USA

Søndag 30. april 2017 kl. 15:10Især den næststørste stat Texas, men i det hele taget store dele af det sydvestlige USA er igen plaget af voldsomt vejr. Det er påny tornado-tid. Mindst 7 er dræbt og snesevis er kvæstet af følgerne af vind og vand. Biler er skyllet væk i enorme oversvømmelser og træer er væltet ned over mennesker og beboelser.Mange veje er ufremkommelige og følgeligt lukket, indbyggere i udsatte huse evakueret, og ulykkerne ser ikke ud til at stoppe. Det brutale vejr har stået på hele weekenden, men det er åbenbart ikke nok for vejrguderne.