Cykelhold lammet - bestjålet for næsten 1 million kr.

Søndag 30. april 2017 kl. 12:09Det Bjarne Riis dirigerede cykelhold Team Velokoncept er lammet. Holdet skulle i dag have kørt løb i nordvestjyske Skive, men dets cykler for næsten 1 million kr. er stjålet. 12 fuldt udstyrede cykler forsvandt i nattens mulm og mørke fra deres bil i det nordjyske.Tyveknægtene medtog også en række ekstra hjul, men de er i dag blevet fundet i et nærliggende område med buske.