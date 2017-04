Engelsk boksetalent vandt sin første VM-titel i sværvægt

Lørdag 29. april 2017 kl. 23:5290.000 tilskuere overværede på stemningfyldte Wembley Stadion i London boksekampen om VM-titlen i sværvægt mellem engelske Anthony Joshua og ukraineren Wladimir Klitschkou kort før midnat. Med den unge Joshua som ny verdenmester. Klitschkou stoppet i 11. omgang af dommeren efter 2 gange at have været i gulvet.En dyst mellem talentfulde og hårdføre boksere.Den rutinerede 41-årige Klitschkou havde vanskeligheder allerede i 5. runde og måtte en tur i gulvet, men fik herefter overtaget mod den 14 år yngre Joshua med 18 knock out sejre bag sig. Englænderen måtte til gengæld en tur i gulvet i 6. runde og med den erfarne modstander foran på points. I 11. omgang vendte det hele pludselig, da Joshuas næver eksploderede og gjorde det af med Klitschkou.