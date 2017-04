Politiaktion mod narko-netværk København-Fyn-Langeland

Lørdag 29. april 2017 kl. 12:07Foreløbigt er 8 anholdt i en omfattende politiaktion det sidste døgn mod et narko-netværk, der er fordelt over landet fra København til Fyn og Langeland. Der ventes flere anholdelser. Bl.a. 200 kg skunk og 12 kg amfetamin under produktion, samt skydevåben af forskellig slags er beslaglagt under aktionen.Den enorme sag har sit udspring i det kriminelle miljø på Balkan og har forbindelser til narko-sælgere rundt i Danmark og rockermiljøet.