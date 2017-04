Kaptajnen på stort, nyt fragtskib sejlede fuld i Øresund

Fredag 28. april 2017 kl. 22:54Et stort og nyt fragtskib (Wilson Bergen bygget i 2016, registreret i Barbados) ligger i aften for anker ud for København. Skibet blev i eftermiddag beordret til at stoppe og kaste anker, fordi kaptajnen og flere andre af besætningen var fulde under sejladsen i Øresund.Skibet, der er 88 m langt og 12 m bredt, kan sejle videre om et halvt døgns tid, hvor det forventes, at ædrueligheden har fået overtaget.