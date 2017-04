Det danske postvæsen med et nyt kæmpe underskud

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 28. april 2017 kl. 21:53Der var engang, postbudet omdelte breve og pakker 3 gange om dagen (og alt fungerede i ro og mag) - nu eksisterer "væsenet" snart ikke mere. Situationen forværres måned for måned. Med et nyt kæmpe underskud for det danske postvæsen i årets første 3 måneder på 167 millioner kr.Indtægterne faldt i januar-marts med 8%. I forvejen har postvæsenet skrantet i årevis - og det fortsætter den forkerte vej!