Job-katastrofe - supermarked kæde lukker 103 butikker

Fredag 28. april 2017 kl. 15:52Denne sidste fredag i april 2017 går over i historien for 1.650 ansatte, der mister deres job i supermarked kæden Kiwi. Alle 103 butikker lukkes, mens 30 genopstår som enten Meny eller Spar. Hvilket betyder, at 800 af de 2.400 ansatte i Kiwi-kæden fortsat har udsigt til et job.Den triste melding om helt at opgive supermarked kæden har dagligvarekæmpen Dagrofa givet i dag. For et døgn siden blev lederne af de 103 supermarkeder orienteret om, hvad der var i vente.