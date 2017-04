Sygehuse bombet og 19 dræbt og ambulancer ødelagt

Torsdag 27. april 2017 kl. 22:262 sygehuse i det område af Syrien, hvor et af borgerkrigens mest modbydelige giftgas-angreb fandt sted for nogle uger siden, er i dag blevet bombet af russiske fly. 19 blev dræbt heriblandt flere læger, ligesom et antal ambulancer blev ødelagt ved angrebet. Forundringen over angrebet er stor.Området er kontrolleret af oprørere, hvorfor det syriske regime støttet af russiske styrker ofte angriber. Men altså også humanitære faciliteter som sygehusene i dag.Situationen i Syrien er helt ude af kontrol, viser denne seneste melding fra krigen.