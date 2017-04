Café og restaurant i Vordingborg erklæret konkurs

Torsdag 27. april 2017 kl. 22:09Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Cafe & Restaurant Holger IVS, Grønsundsvej 238 i Sdr. Kirkeby på det sydøstlige Falster. Det lige over 1 år gamle selskab drev café og restaurant Algade 88 i centrum af Vordingborg over for Gåsetårnet.Der foreligger ingen offentliggjorte økonomiske oplysninger om virksomheden for det forløbne år.