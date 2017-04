For opfindsom ung mand stjal 2 millioner kr. fra 8 andre

Torsdag 27. april 2017 kl. 20:17En 20-årig mand er i dag idømt 2½ års fængsel i retten i Århus for at have stjålet 8 andres identitet, koder m.m. og dermed 2 millioner kr. fra dem. Han lænsede bankkonti, hvilket var muligt fordi han havde skaffet sig de 8 andres NemID koder. Herudover optog han lån og hævede penge på en af disse andres kreditkort.Den for opfindsomme unge mand har arbejdet sammen med flere bagmænd, men disse har politiet ikke kunnet spore. Den 20-årige ankede på stedet byrettens dom.