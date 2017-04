Russisk militær fartøj forlist i Sortehavet ud for Istanbul

Torsdag 27. april 2017 kl. 18:09Alle 78 ombord på et russisk militær fartøj, som i eftermiddag er forlist i Sortehavet ud for den tyrkiske kæmpeby Istanbul, er efter sigende reddet. Det russiske skib sank efter at være kollideret med et fragtskib, som havde levende kvæg ombord. Fragtskibet har øjensynligt ikke lidt væsentlig skade.Den dramatiske kollision mellem skibene skete efter de seneste oplysninger som følge af dårligt vejr og herunder ringe sigtbarhed.