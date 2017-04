Politifolk tiltalt for at modtage bestikkelse fra milliardær

Torsdag 27. april 2017 kl. 12:29Hver dag har sine nye (ærgerlige) sager om fusk og lusk. I går var det rapporter fra den engelske fodboldverden, i dag 2 nordsjællandske politifolk, som er anklaget for at have modtaget bestikkelse fra den danske milliardær Karsten Ree (tidligere ejer af den Blå Avis).Politifolkene har ifølge tiltalen, der er rejst imod dem, modtaget værdifulde rejser (til 26.000 kr.) til Afrika, hvor de har nydt livet på milliardærens regning. De 2 betjente nægter sig skyldige og henviser til, at rejserne fandt sted længe efter, at efterforskning mod Karsten Ree i en straffesag var afsluttet.I første omgang bliver det byretten i Helsingør, der skal tage stilling til statadvokatetens anklager mod de 2 politifolk og deres nægtelse af skyld.