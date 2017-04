Stor eftersøgning i Østersøen efter OBS! af nødblus

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 27. april 2017 kl. 10:07Efter at flere nødblus/raketter først på natten blev observeret 50 km øst for Bornholm, er der en stor eftersøgning igang i Østersøen. Et stort antal skibe, fly og helikoptere afsøger området, og også svenske og polske redningfolk har deltaget i eftersøgningen. Det er endnu uvist, hvad der er foregået.Derfor ved ingen, om der var tale om nødsignal fra et skib, redningflåde eller folk i vandet.