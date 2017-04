Fodgænger dræbt på Slagelse-Næstved landevej

Torsdag 27. april 2017 kl. 07:58En 64-årig mand til fods blev kort før midnat dræbt, da han gik ud foran en bil ved landsbyen Rosted nær Slagelse på landevejen til Næstved. Den 41-årige kvinde bag rattet i ulykke-bilen havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel i mørket. Hun var stærkt rystet over tragedien.Der foreligger ingen forklaring på, hvorfor den dræbte mand pludselig gik ud foran bilen.