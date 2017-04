Filminstruktør død

Onsdag 26. april 2017 kl. 21:29Den oscar-belønnede amerikanske filminstruktør Jonathan Demme er død 73 år. Han tabte kampen mod kræft samtidig med at have hjerteproblemer. Et film-talent, der begyndte sin karriere i 1971 og stadig var på toppen, er forstummet. Men hans bedrifter har sat sig spor.Robert Jonathan Demme var manden bag bl.a. filmene "Ondskabens øjne" og "Philadelphia" og senest i fjor "Justin Timberlake & The Tennessee Kids".