Diktatur-processen fortsætter i det urolige Tyrkiet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 26. april 2017 kl. 20:01Ingen med sine sansers fulde brug kan i dag forestille sig at rejse til Tyrkiet, hvor man ikke aner, om man ender i fængsel eller ikke kan komme ud af landet igen. I nat fik diktatur-processen i det urolige land ny næring, da over 1.000 politifolk blev anholdt og flere tusinde eftersøgt.Processen er en ny omgang i rækken af mange, hvor enehersker Recep Erdogan med kynisk og brutal hånd slår ned på alle anderledes tænkende. Igen med påstand om, at de anholdte og eftersøgte står i ledtog med den tyrkiske teolog Fethullah Gülen, som har levet i eksil i USA siden 1999. Gülen anklages af Erdogan for at have stået bag det mystiske (forsøg på) militærkup sidste sommer.