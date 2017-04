14-årig pige "leger (måske) kispus" med forældre og politi

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 26. april 2017 kl. 14:47Efter at have været forsvundet fra sit hjem nogle dage, vil forældre og politi nu have en 14-årig pige fra østfynske Svendborg hjem. Muligvis "leger hun kispus" med forældre og politi, og politiet mener ikke, der er noget kriminelt i forbindelse med hendes forsvinden.Alligevel vil man nu på den sikre side sætte ind for at finde pigen, og i den anledning har man nu efterlyst hende. Så hvis nogen har set hende eller kender hendes opholdstod kan give en hånd med for at få den unge dame bragt hjem.