Øresundbroen blev lukket af fuld dansker i forkert kørselretning

Onsdag 26. april 2017 kl. 10:28En 24-årig dansk mand var omkring midnat årsag til, at Øresundbroen måtte lukkes. Han sad nemlig fuld bag rattet i sin bil - og i den forkerte kørselretning. Ved tilkørslen i Sverige var det lykkedes ham at komme ind i det forkerte spor. På den danske side stod politiet klar til at stoppe og anholde ham.Man undrer sig stadig over, hvordan det kunne lade sig gøre at køre ind i sporet, der fører fra Danmark til Sverige, altså i Sverige.