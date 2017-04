Lille bil med høj fart over for rødt - 150 km/t i byen

Tirsdag 25. april 2017 kl. 21:40En Citroen C1 kan i alle tilfælde køre 150 km/t, for det gjorde et eksemplar af bilen med en 23-årig mand bag rattet - gennem nordjyske Ålborg by i eftermiddag. Med politiet i hælene, og tilsidst blev den unge mand indhentet og standset og anholdt. Flere gange undervejs kørte han med den høje fart over for rødt.Ingen ulykker, ingen øjensynligt i fare, hvilket altsammen var det rene held. Og så forresten heller ikke noget kørekort i lommen på den fartglade unge mand. Det havde han mistet tidligere.