Druknet mand fundet i sejlrende

Tirsdag 25. april 2017 kl. 18:15En ikke nærmere identificeret mand er i eftermiddag fundet druknet i indsejlingen til Århus havn. Det var folk under eftersøgning af en forsvundet mand, der opdagede liget og sørgede for at fastholde det til redningfolk kunne tage over. Muligvis er det manden, der forsvandt en af de sidste dage i januar.Den druknede mands identitet vil blive fastslået ved et snarligt ligsyn.