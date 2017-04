Elton John koncerter aflyst på grund af alvorlig infektion

Tirsdag 25. april 2017 kl. 12:079 koncerter med den engelske sanger og musiker Elton John (70 år) i Las Vegas og Californien er blevet aflyst, og han er omgående fløjet til sit hjem, hvor han nu samler kræfter. Det sker, efter at han på turné i det sydamerikanske blev ramt af en alvorlig infektion og måtte under flere døgns intensiv behandling.Infektionen var dødsens alvorlig, hvorfor man ikke løb nogen risiko og straks bragte Elton John under behandling og derefter retur til England. Han ventes at være klar til optræden i sit hjemland 3. juni.