45-årig mand fra Næstved mast ihjel under sin bil

Tirsdag 25. april 2017 kl. 11:14En 45-årig mand fra Næstved er død af de kvæstelser, han pådrog sig for en uge siden under reparation af sin bil. Han blev mast under bilen og først reddet ud, da hans 2 børn på 6-9 år opdagede ulykken og fik slået alarm. Hvad der gik galt er derfor fortsat en gåde.Manden blev efter ulykken fløjet til Rigshospitalet i København, hvor lægerne imidlertid netop har måttet opgive at redde hans liv.