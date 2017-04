Knivbevæbnet røver fik stort beløb i supermarked

Mandag 24. april 2017 kl. 23:10Med en stor kniv lykkedes det sent i aften en maskeret mand at true de ansatte i et supermarked (SuperBrugsen) i det sydøstlige Ålborg til at udlevere et stort beløb. Efterfølgende kørte røveren bort i en bil, hvoraf man både har et godt signalement og kender nummerpladen, men endnu ikke har fundet.For 1½ måned siden var det samme supermarked også udsat for røveri, hvor det ligeledes lykkedes en mand med en kniv at true sig til penge.