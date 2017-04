Falck reddere strejker i protest mod ny overenskomst

Mandag 24. april 2017 kl. 12:05Også for et stort antal Falck reddere, der i dag har nedlagt arbejdet, er det frustation over og protest imod, at en ny overenskomst har kunnet vedtages af andre faggrupper henover hovedet på dem, der har stemt nej. Strejken har ramt en lang række stationer fra Holbæk og Kalundborg i nordvest til Greve i øst.Kritikken går ikke mindst på, at det var de mange kontor ansattes ja, der førte til en vedtagelse af den nye overenskomst for 600.000 ansatte med et samlet ja fra 57%.