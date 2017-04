Mænd bag mordbrand i bordel fundet og anholdt i Polen

Mandag 24. april 2017 kl. 08:37En voldsom og koldblodig mordbrand i et bordel i nordjyske Ålborg 10. januar er ved at blive opklaret. En række mænd bag aktionen, hvorved en kvinde og en mand indebrændte i flammehavet, er anholdt i den polske by Gdansk, og en enkelt i Tyskland. De hører alle til den polske prostitution-mafia.Politiet oplyser, at den indebrændte kvinde var en ung polak, mens manden var en af dem, der stod bag mordbranden.