Nykøbing F-brydere snuppede 4 af 8 DM-titler - Mark O. Madsen sin 12.

Søndag 23. april 2017 kl. 23:22Efter kun 1½ minuts kamp kunne Danmarks bedste bryder - Mark O. Madsen (billedet) fra BK Thor i Nykøbing F notere sig for sin 12. DM-titel ved weekendens mesterskabskæbne for seniorer. I det hele taget stod der BK Thor på stævnet, idet klubben sikrede sig yderligere 3 guldmedaljer, 3 af sølv og 2 bronze. De 3 DM-titler blev vundet af Frederik Ekstrøm, Ronni Volthers og Anders Nyblom. Med de 4 guldmedaljer på hjemmebanen i Nykøbing F, hvor DM-stævnet blev holdt, nåede BK Thor op på 326 i klubbens 106 år lange historie. Mark O. Madsen måtte på podiet yderligere en gang i weekenden, idet han blev udråbt som årets danske bryder 2016. Også BK Thors næstformand (tidligere formand) Søren Hyllegaard blev hædret af Danmarks Brydeforbund.Hæderen bestod af ærenålen i guld for 25 års ledergerning. Den fornemste nål af alle.De 3 sølvmedaljer til BK Thor-brydere blev vundet af Nikolai Mohammadi, Lukas Høier-Jensen og August Lauridsen. Jonas Møller og Jens Esbensen vandt de 2 bronze-medaljer.