Fransk valg som ventet (frygtet) af Le Pen og Macron

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. april 2017 kl. 20:49Alt afhængig af med hvilke øjne det franske præsidentvalgs 1. runde i weekenden anskues, er det et forventet eller frygtet resultat. EU-modstanderen Marine Le Pen og den EU-kritiske Emmanuel Macron ligger begge til 23% af de afgivne stemmer og altså som dem, der skal kæmpe i 2. valgrunde 7. maj.Alle øvrige kandidater ligger under 20%. Prognosen for valgresultatet er baseret på 22% af de afgivne stemmer i dag og beregnet for og af den franske avis Le Figaro (www.lefigaro.fr).