Paven kritiserer Europas lejre for flygtninge - som i krigen!

Søndag 23. april 2017 kl. 18:41Koncentrationlejrene under sidste verdenkrig kan sammenlignes med de flygtningelejre Europa har bygget op. Skarp og voldsom er kritikken således fra pave Frans den 1. i dag. Hvor han påny tager flygtningene under sine vinger og roser de lande, der tager imod. Kritikken af EU er derimod ikke til at tage fejl af.Paven fastslår, at aftaler mellem EU og Libyen og Tyrkiet åbenlyst er vigtigere end menneskeret.