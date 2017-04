37 år - 222 dage med gratis entré - Vordingborg Festuge siger stop

Søndag 23. april 2017 kl. 14:32Vordingborg Festuge tager arbejdstøjet af. Musikken er planlagt, de frivillige er som altid klar, sponsorerne herunder Vordingborg Kommune og de fleste tilladelser er i hus. Men... I kølvandet af en ny fortolkning af den momsfritagelse Vordingborg Festuge har arbejdet med i dens nuværende form siden 2002, ser vi os i festugekomiteen nødsaget til at trække stikket ud og aflyse resten af forberedelserne til dette års festuge. Der skal et nyt set up og en anden konstellation på banen i forhold til fremadrettet at opnå momsfritagelse. En proces vi som festugekomite ikke ser os i stand til at løse professionelt i den korte tid, der resterer frem til uge 28.Klar besked på www.vordingborgfestuge.dk - hvor den triste meddelelse om, at bureaukratiet igen har slået privat foretagsomhed ihjel, er at læse. Man fortsætter den triste historie:Momsfritagelsen for 2017 blev bevilliget 15. februar 2017 og i et brev fra SKAT 10. april 2017 trukket tilbage med en begrundelse, der bunder i, at man fra SKATs side ser den nuværende konstellation som virksomhed og ikke en forening, som den er ansøgt til.Vi er naturligvis dybt påvirket og meget ærgerlige over denne situation, men håber på forståelse for denne svære beslutning.Vi vil gerne en sidste gang sende en kæmpe tak til alle som bidrog til festen og mest af alt en kæmpe tak til festugens frivillige hjælperskare, som har holdt Vordingborg Festuge igang de sidste 37 år - uden dem ingen festuge.Meddelelsen er underskrevet af festugekomiteen bestående af Hans Uhre, Jesper Hansen, Finn Hansen, Finn Hemmingsen og Dennis Pedersen.