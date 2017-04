Landmand dræbt af halmballe

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. april 2017 kl. 11:50En 79-årig mand blev sent i aftes fundet dræbt under en kæmpe halmballe på hans landejendom ved midtjyske Nørre Snede. Det var en datter, der fandt sin far død i en lade, hvor der var stablet mange halmballer. Han havde øjensynligt været ved at læsse på en vogn.De store halmballer vejer omkring 500 kg, og de er til gevaldig fare, såfremt de ikke er stablet sikkert.