Røvere hævede på kreditkort og sagde tak for lån

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. april 2017 kl. 09:54Et par unge mennesker i østjyske Vejle blev i aftes udsat for et noget besynderligt hjemmerøveri. 2 maskerede mænd bankede på og tvang sig ind, hvorefter den ene forsvandt med en af de unges kreditkort, kom tilbage efter at have hævet 500 kr. og afleverede kortet. Den anden røver holdt de 2 unge i skak imens.Udover de 500 kr. tiltvang de 2 røvere sig en mobiltelefon, hvorefter de forsvandt.Politiet er lige så overrasket over episoden som de unge, røveriet gik udover. Man har ingen spor af de 2 røvere.