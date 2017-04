England som et fremtidens "lavere skat område"

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. april 2017 kl. 08:10Det er blevet mere normale tider, hvor den politiske debat i England er på vej væk fra fokus på landets udtræden af EU, og i stedet handler om England som selvstændig nation med en global rolle. Premierminister Theresa May har netop slået et nyt tema an - England som et fremtidens "lavere skat område".Theresa May reagerer på postulater fra Labour om, at regeringen funderet på det konservative flertal vil forhøje skatten. "Det konsevative er et lavere skat parti", fastslår premierministeren - og slår igen over for Labour, hun karakteriserer som derimod havende et naturinstinkt om stadigt højere skat.I 2015 fastlagde de konservative et manifest imod stigende moms, social- og sundhedforsikring og indkomstskat. Dette manifest står urokkeligt fast, lyder det fra Theresa May. Den 8. juni har hun bedt vælgerne om at styrke hendes i forvejen stærke mandat.