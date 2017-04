Cykelrytter kørt ned - død

Lørdag 22. april 2017 kl. 12:20Den italienske cykelrytter Michele Scarponi er død 37 år. Han kørte i aftes sit sidste løb, idet han til morgen blev offer i en trafikulykke i nærheden af sit hjem. Han blev kørt ned af en varebil og døde af sine kvæstelser. Italiensk og international cykelsport er i chok.Michele Scarponi kørte for cykelteam'et Astana, for hvilket han skulle have været holdkaptajn i næste måneds Giro d'Italia.