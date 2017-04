Oprøreres angreb på militærbase har nu kostet 130 dræbte

Lørdag 22. april 2017 kl. 09:58Antallet af døde vil stige, og det har allerede nået 130 dræbte efter et angreb foretaget af oprørgruppen Taliban på en militærbase ved den nordafghanske by Mazar-e-Sharif i går. Angriberne benyttede sig foruden timelang kamp af selvmord-bombere.Taliban-krigerne var forklædt i militær uniformer, som gjorde det muligt at trænge ind i militærbasen. Basen er hjemsted for en af hovedenhederne af den afghanske hær.