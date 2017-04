Hurtig bilist fra Faxe uddelte lussinger til fodgænger

Fredag 21. april 2017 kl. 21:20En 48-årig mand fra Faxe har en ubehagelig sag foran sig, idet han i aftes blev anholdt for vold mod en 61-årig fodgænger. Episoden fandt sted i påsken, hvor den 48-årige kørte hurtigt i sin hjemby, hvilket fik den 61-årige mand til at lave håndbevægelser over for ham. Prompte standsede den hurtige bilist - og tildelte fodgængeren nogle lussinger.Siden har politiet ledt efter den selvtægt-udøvende 48-årige, som det altså lykkedes at finde i aftes. Nu skal han stå til regnskab for de uddelte lussinger.