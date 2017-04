Vandfly Århus-København på 45 minutter vil stoppe i Roskilde

Fredag 21. april 2017 kl. 20:27Den ubetinget hurtigste forbindelse mellem den jyske hovedstad Århus og København er et vandfly med det snart 2 år gamle selskab Nordic Seaplanes A/S. 45 minutter tager turen, som man nu planlægger at lade "dreje om" ad Roskilde og lave et stop der. Der er 5 afgange hver vej på alle hverdage.Flyruten kan studeres nærmere på www.seaplanes.dk hvoraf også fartplan og priser fremgår.