Bombe mod fodboldspillere skulle føre til aktiegevinst

Fredag 21. april 2017 kl. 11:50Det er efterhånden utroligt, hvad folk gør for at tjene penge. Også i sportens verden, hvor seneste chok til morgen kommer fra tyske Schwarzwald i Baden-Württemberg. En 28-årig mand er blevet anholdt, lige før han skulle på arbejde. Anholdt fordi han stod bag bomberne mod spillerbussen fra fodboldklubben Borussia Dortmund for 10 dage siden.Hensigten var at slå flere eller alle spillerne ihjel for at opnå million-gevinst på aktiemarkedet. De nærmere enkeltheder i den udspekulerede aktion foreligger endnu ikke.