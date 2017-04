Kæmpe strejke på slagterier - kunder får ikke deres varer

Fredag 21. april 2017 kl. 10:41Et stort antal arbejdere på Danish Crowns slagterier rundt i landet strejker. De har nedlagt arbejdet i protest mod vedtagelsen af den nye overenskomst. Strejken betyder, at mindst 100 kunder ikke får deres leverancer fra slagterierne i dag, og at 250 landmænd har fået aflyst slagtningen af grise.Slagteriarbejderne protesterer mod den nye overenskomsts bestemmelser om overarbejde. Selvom man faktisk er nået til enighed med Danish Crown om, at overarbejdet ikke vil blive systematisk, således som den nye overenskomst giver mulighed for.Den nye overenskomst blev vedtaget med 57% ja-stemmer for alle fagområder.